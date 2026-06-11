"Transformers" wracają na wielki ekran. Za scenariusz odpowie twórca uwielbianego serialu HBO Max

Fani serii Transformers mogą zacząć wypatrywać kolejnych informacji o przyszłości kultowej franczyzy. Studio Paramount Pictures oraz Hasbro intensywnie pracują nad nowymi filmami osadzonymi w świecie Autobotów i Deceptikonów, a właśnie poznaliśmy nazwisko scenarzysty jednego z nadchodzących projektów.

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Według najnowszych doniesień za scenariusz nowego filmu Transformers odpowie Jason Fuchs. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, jednak wiadomo, że produkcja będzie kontynuacją wydarzeń z filmu Transformers: Przebudzenie bestii z 2023 roku.

Fuchs ma na swoim koncie pracę przy takich produkcjach jak To: Witajcie w Derry, czy Argylle. Napisał również historię do filmu Wonder Woman. W najbliższej przyszłości scenarzysta zajmie się także adaptacją My Hero Academia dla Netflixa.

Producentami nowego filmu będą Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, Michael Bay, Tom DeSanto oraz Don Murphy. Funkcje producentów wykonawczych obejmą natomiast Steven Spielberg oraz Hasbro Entertainment.

To jednak dopiero początek. W przygotowaniu znajduje się również filmowy crossover Transformers i G.I. Joe. Za scenariusz tego projektu odpowiada Derek Connolly.

Na ten moment nowy film Transformers nie posiada jeszcze oficjalnej daty premiery.

Źródło: ComingSoon