"Duże dzieci 3" coraz bliżej! Ujawniono fabułę, obsadę i przybliżoną datę premiery

Fani komedii z Adamem Sandlerem mają powody do radości. Do sieci trafiły nowe szczegóły dotyczące długo wyczekiwanego filmu "Duże dzieci 3". Produkcja została oficjalnie zapowiedziana podczas tegorocznej prezentacji Netflix Upfront, jednak do tej pory studio nie ujawniało szczegółów fabularnych ani planów produkcyjnych.

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Według najnowszych doniesień premiera filmu planowana jest na lato 2027 roku. Oznaczałoby to aż 14 lat przerwy od premiery drugiej części, która trafiła do kin w 2013 roku.

Nowa odsłona ma połączyć charakterystyczny humor serii z bardziej emocjonalną historią. Fabuła skupi się ponownie na grupie przyjaciół z dzieciństwa: Lennym, Marcusem, Robem, Kurtem i Erikiem. Bohaterowie spotkają się po śmierci bliskiego przyjaciela i wyruszą wraz ze swoimi partnerkami w podróż po Europie, aby rozsypać jego prochy. Przy okazji będą chcieli udowodnić sobie, że nawet po sześćdziesiątce nadal potrafią dobrze się bawić.

W filmie mają powrócić niemal wszyscy najważniejsi członkowie oryginalnej obsady. Na ekranie ponownie zobaczymy Adama Sandlera, Salmę Hayek, Chrisa Rocka, Mayę Rudolph, Kevina Jamesa, Marię Bello, Davida Spade'a oraz Roba Schneidera.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się już 6 lipca 2026 roku i potrwać do połowy października. Ekipa filmowa odwiedzi między innymi Boston, New Jersey, Włochy oraz Francję, które staną się głównymi lokacjami nowej przygody bohaterów.

Za produkcję ponownie odpowiadać będzie wytwórnia Happy Madison Productions należąca do Sandlera. Aktor współtworzy również scenariusz wraz ze swoim wieloletnim współpracownikiem Timem Herlihym. Reżyserią zajmie się Kyle Newacheck.

Choć Jeszcze większe dzieci nie zdobył uznania krytyków, okazał się ogromnym sukcesem finansowym. Film zarobił na całym świecie ponad 247 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym około 80 milionów dolarów. Netflix liczy, że trzecia część powtórzy ten wynik i ponownie przyciągnie przed ekrany miliony widzów.

Źródło: ComingSoon