Harrison Ford odrzucił kultową rolę sci-fi. Steven Spielberg był zdruzgotany

Po latach spekulacji Steven Spielberg wreszcie potwierdził jedną z największych hollywoodzkich plotek. Okazuje się, że Harrison Ford miał szansę zagrać główną rolę w kultowym Parku Jurajskim, jednak odrzucił propozycję, czym mocno rozczarował legendarnego reżysera.

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Do zaskakującego wyznania doszło podczas wywiadu promującego najnowszy film Spielberga, Dzień Objawienia. Dziennikarz Josh Horowitz zapytał twórcę, czy prawdą jest, że Ford odmówił zagrania doktora Alana Granta w przeboju z 1993 roku.

Spielberg nie pozostawił żadnych wątpliwości.

Może już tego nie pamiętać, ale ja na pewno pamiętam. Nie byłem zły. Byłem zdruzgotany

Na szczęście dla twórcy i fanów kina sytuacja szybko znalazła szczęśliwe rozwiązanie. Wkrótce dostępny okazał się Sam Neill, który ostatecznie wcielił się w doktora Alana Granta i stworzył jedną z najbardziej pamiętnych postaci w historii kina przygodowego.

Dziś trudno wyobrazić sobie Park Jurajski bez Neilla. Film stał się światowym fenomenem, zarobił setki milionów dolarów i na zawsze zmienił oblicze efektów specjalnych w Hollywood. Wielu fanów uważa, że spokojna charyzma aktora idealnie pasowała do postaci paleontologa stającego twarzą w twarz z dinozaurami.

Co ciekawe, Spielberg sam również zna smak odrzucenia. Podczas rozmowy ujawnił, że dwukrotnie próbował zdobyć posadę reżysera filmu o Jamesie Bondzie. Swoje pomysły przedstawiał legendarnemu producentowi Albertowi Cubby'emu Broccoliemu, jednak za każdym razem spotykał się z odmową.

Źródło: The Hollywood Reporter