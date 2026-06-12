Warner Bros. odpuszcza, konkurencja rusza do akcji. Trwa walka o nowego "Mad Maxa"

Przyszłość serii Mad Max może wkrótce znaleźć się w nowych rękach. Według najnowszych doniesień reżyser i współtwórca franczyzy, George Miller, poszukuje partnera, który pomoże mu zrealizować zarówno szóstą część kultowej sagi, jak i serial osadzony w tym samym uniwersum. Co ciekawe, na współpracę nie zdecydowało się Warner Bros., które odpowiadało za dystrybucję ostatnich odsłon serii.

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Miller podobno spotkał się niedawno z przedstawicielami Warner Bros. w Burbank. Zarówno filmowy, jak i telewizyjny dział studia mieli jednak odrzucić propozycję dalszego rozwijania marki. Powody tej decyzji pozostają nieznane.

Nie oznacza to jednak końca postapokaliptycznego świata Mad Maxa. Według źródeł zainteresowanie współpracą z legendarnym twórcą wyrażają obecnie Amazon MGM Studios, Universal Pictures oraz Sony Pictures. Na tym etapie rozmowy mają jednak charakter nieoficjalny, dlatego do czasu potwierdzenia przez zainteresowane strony należy traktować te informacje jako plotki.

Miller współtworzył serię wraz z Byronm Kennedy, który zginął w 1983 roku. Od premiery pierwszego filmu w 1979 roku marka rozrosła się do czterech głównych części oraz jednego spin-offu – Furiosa: Saga Mad Max.

To właśnie Furiosa była ostatnią kinową odsłoną uniwersum. Film z Anyą Taylor-Joy w roli głównej zebrał bardzo dobre recenzje i został uznany za godne rozszerzenie świata przedstawionego wcześniej w Mad Max: Na drodze gniewu. Sukces artystyczny nie przełożył się jednak na wyniki finansowe. Produkcja zarobiła na świecie około 174 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 168 mln dolarów, co rozczarowało oczekiwania branży.

Źródło: ComingSoon