Netflix zamawia kolejny sezon serialu "Ród Guinnessów"

Netflix oficjalnie przedłużył historyczny dramat Ród Guinnessów na drugi sezon. Zdjęcia do nowych odcinków mają rozpocząć się na początku 2027 roku. Produkcja jest dziełem cenionego scenarzysty i producenta Stevena Knighta, który stoi również za światowym hitem Peaky Blinders.

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Akcja serialu rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i opowiada o losach słynnej rodziny Guinnessów, która stworzyła jedno z najbardziej rozpoznawalnych piwnych imperiów na świecie. W obsadzie znaleźli się m.in. Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn oraz Fionn O'Shea.

Pierwszy sezon liczył osiem odcinków i został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków. Fabuła skupiała się na bezwzględnej walce o władzę w rodzinie po śmierci potentata piwowarskiego Sir Benjamina Guinnessa. Intrygi, rodzinne konflikty i rywalizacja rodzeństwa szybko sprawiły, że serial zaczął być porównywany do Peaky Blinders.

Co ciekawe, Steven Knight już wcześniej zdradził, że Ród Guinnessów ma być znacznie większym projektem. Według jego planów historia ma potrwać aż cztery sezony i doprowadzić widzów do lat 60. XX wieku. Twórca podkreśla, że od dawna fascynują go losy rodziny Guinnessów i chce pokazać pełną historię ich sukcesów, konfliktów oraz wpływu na irlandzką historię.

Na razie Netflix nie ujawnił daty premiery drugiego sezonu.

Źródło: Variety