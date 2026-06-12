Nowa ekranizacja Stephena Kinga nabiera kształtów. Za kamerą uznany reżyser

Powstaje kolejna ekranizacja twórczości mistrza grozy Stephena Kinga. Film Mister Yummy, oparty na opowiadaniu z wydanego w 2015 roku zbioru Bazar złych snów, znalazł właśnie swojego reżysera. Za kamerą stanie australijski filmowiec Ben Young.

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Historia skupi się na Olliem Franklinie, charyzmatycznym mieszkańcu domu opieki, który po śmierci jednego z pensjonariuszy zaczyna doświadczać niepokojących wizji. Wraz z zacieraniem się granicy między wspomnieniami, poczuciem winy a zjawiskami nadprzyrodzonymi, bohater zostaje zmuszony do zmierzenia się z mrocznymi sekretami swojej przeszłości.

Sam Young nie ukrywa entuzjazmu związanego z projektem. Reżyser przyznał, że King był jednym z pierwszych autorów, których czytał z prawdziwą pasją, a możliwość pracy nad adaptacją jego dzieła traktuje jako ogromny zaszczyt. Podkreślił również, że Mister Yummy wyróżnia się połączeniem horroru z głęboko ludzką historią, co szczególnie przyciągnęło go do tego projektu.

Produkcją filmu zajmie się studio Intrinsic Value Films. W gronie producentów znaleźli się Aimee Schoof, Isen Robbins i Megan Freels Johnston, a także Josh Kesselman oraz Thomas Mahoney. Nad scenariuszem pracowali Troy Blake oraz Troy Abruzzese, który wspólnie z Youngiem przygotowuje ostateczną wersję adaptacji.

Na razie nie ujawniono daty rozpoczęcia zdjęć ani planowanej premiery Mister Yummy.

Źródło: ComingSoon