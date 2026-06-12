Nowy przeciwnik Mrocznego Rycerza? Brian Tyree Henry zagra ikonę uniwersum DC

Nowe doniesienia dotyczące wyczekiwanego filmu The Batman Part II mogą znacząco wpłynąć na oczekiwania fanów. Według cenionego insidera branżowego Jeffa Sneidera, aktor Brian Tyree Henry ma wcielić się w postać Harveya Denta, który z czasem przeobraża się w jednego z najbardziej kultowych złoczyńców DC – Two-Face.

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Przez wiele miesięcy wśród fanów krążyły spekulacje, że rolę Denta otrzyma Sebastian Stan. Najnowsze informacje sugerują jednak zupełnie inny kierunek obsadowy. Sneider twierdzi, że to właśnie Henry ma dołączyć do uniwersum Gotham jako przyszły Two-Face.

Co ciekawe, nie byłby to pierwszy czarnoskóry aktor wcielający się w Harveya Denta na ekranie. W filmie Batman postać tę zagrał Billy Dee Williams, choć nigdy nie miał okazji przejść ekranowej transformacji w Two-Face’a.

Henry jest dobrze znany fanom kina superbohaterskiego. W filmie Eternals wcielił się w Phastosa, a w animacji Spider-Man: Poprzez Multiwersum użyczył głosu Jeffersonowi Moralesowi, ojcu Milesa Moralesa.

Tymczasem Sebastian Stan ma podobno otrzymać inną ważną rolę. Według tych samych doniesień aktor zagra Victor Zsasz, brutalnego seryjnego mordercę znanego z komiksów DC. Postać pojawiała się już wcześniej w produkcjach aktorskich, m.in. w Batman – Początek, serialu Gotham oraz filmie Ptaki nocy.

Na oficjalne potwierdzenie obsady wciąż trzeba poczekać, dlatego wszystkie te informacje należy traktować jako niepotwierdzone plotki. Jeśli jednak okażą się prawdziwe, fani mogą spodziewać się debiutu jednego z najważniejszych przeciwników Batmana w nowej odsłonie mrocznego świata Gotham.

W głównej roli ponownie zobaczymy Roberta Pattinsona. Premiera filmu zaplanowana jest na 1 października 2027 roku.

Źródło: Collider