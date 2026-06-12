Film "Monopoly" wreszcie rusza z miejsca. Powstają dwie konkurencyjne wizje ekranizacji

Po latach nieudanych prób kultowa gra planszowa Monopoly może w końcu doczekać się kinowej adaptacji. Lionsgate, LuckyChap oraz Hasbro Entertainment zatrudniły dwa cenione duety scenarzystów, które mają przygotować własne pomysły na film oparty na jednej z najpopularniejszych marek planszowych świata.

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Nad projektem pracują Neil Widener i Gavin James, autorzy kasowego hitu Minecraft: Film, a także Rebecca Angelo i Lauren Schuker Blum, scenarzystki filmu Inwestorzy amatorzy. Według informacji branżowych źródeł oba zespoły przedstawiły już wstępne zarysy fabuły. Studio wybierze jedną z koncepcji, która zostanie rozwinięta w pełnoprawny scenariusz.

Choć projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju, zaangażowanie LuckyChap – firmy produkcyjnej Margot Robbie odpowiedzialnej za sukces Barbie – znacząco podnosi oczekiwania wobec filmu. Wcześniej z projektem związani byli także John Francis Daley i Jonathan Goldstein, jednak ich wersja nie doczekała się realizacji.

Droga Monopoly na wielki ekran jest wyjątkowo długa. Pierwsze próby stworzenia filmu sięgają jeszcze 2008 roku, a w różnych momentach z projektem łączeni byli między innymi Ridley Scott, Andrew Niccol oraz Kevin Hart. Żadna z tych wersji nie wyszła jednak poza etap rozwoju.

Monopoly pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek rozrywkowych na świecie. Gra, obecna w ponad 100 krajach, sprzedała się w niemal 500 milionach egzemplarzy od debiutu w 1935 roku. Nic dziwnego, że Hollywood wciąż widzi w niej ogromny potencjał.

Równolegle Hasbro rozwija również serial inspirowany Monopoly dla Netflixa. Wygląda więc na to, że słynna planszówka szykuje się do podboju zarówno kin, jak i platform streamingowych.

Źródło: Deadline