Tom Hanks nie popiera nowej kategorii Oscarowej dla dubbingu

Choć wielu fanów animacji od lat domaga się stworzenia osobnej kategorii Oscarowej dla aktorów głosowych, Tom Hanks nie uważa, by było to konieczne. Dwukrotny laureat Oscara i głos Woody’ego z serii Toy Story przekonuje, że artyści dubbingowi już teraz mogą rywalizować o najważniejsze aktorskie statuetki.

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W rozmowie Hanks stwierdził, że Akademia ma wystarczająco dużo kategorii, a najważniejsze powinno być samo aktorstwo, niezależnie od formy występu.

Prawda jest taka, że aktor głosowy może zdobyć Oscara dla najlepszego aktora. Liczy się każda rola, która poruszy widza – powiedział gwiazdor.

Jako przykład podał Andy’ego Serkisa, znanego z występów w seriach Władca Pierścieni i Planeta Małp. Choć aktor często pozostaje niewidoczny na ekranie, jego kreacje tworzone przy użyciu technologii motion capture od lat uznawane są za jedne z najbardziej imponujących osiągnięć współczesnego aktorstwa.

Słowa Hanksa pojawiły się przy okazji promocji filmu Toy Story 5, w którym ponownie użyczy głosu Woody’emu. Premiera produkcji zaplanowana jest na 19 czerwca 2026 roku, ponad 30 lat po debiucie pierwszej części kultowej animacji Pixara.

Historia Oscarów pokazuje jednak, że Akademia niechętnie nagradza występy głosowe. Od pierwszej ceremonii w 1929 roku żaden aktor głosowy nie zdobył statuetki w kategoriach aktorskich. Z czasem wprowadzono jednak nowe wyróżnienia, takie jak Oscar dla najlepszego filmu animowanego czy niedawno dodane nagrody za casting i projektowanie kaskaderskie.

Czy w przyszłości aktorzy głosowi doczekają się własnej kategorii? Tom Hanks uważa, że nie ma takiej potrzeby. Według niego najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu uznanie wyjątkowych występów głosowych na równi z tradycyjnym aktorstwem.

Źródło: Deadline