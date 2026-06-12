Bez kategorii R nie ma mowy o Lobo. Jason Momoa jasno określił swoje oczekiwania

Jason Momoa nie zamierza iść na kompromisy w kwestii swojej nowej roli w uniwersum DC. Aktor, który już wkrótce zadebiutuje jako Lobo w filmie Supergirl, ujawnił, że ma jeden kluczowy warunek dotyczący ewentualnego solowego widowiska poświęconego kultowemu antybohaterowi.

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W rozmowie gwiazdor przyznał, że rozmawiał już o projekcie z szefami DC Studios, Jamesem Gunnem i Peterem Safranem. Momoa podkreślił jednak, że nie jest zainteresowany stworzeniem filmu o Lobo, jeśli miałby on otrzymać kategorię wiekową PG-13.

To jedyne, czego chcę. Nie mam żadnego interesu w robieniu filmu o Lobo z kategorią PG-13. Jeśli pojawi się w innych produkcjach, chętnie wrócę do tej roli. Ale jeśli miałbym dostać własny film, musi być on przeznaczony dla dorosłych widzów – powiedział aktor.

Takie podejście nie powinno dziwić fanów komiksów DC. Lobo od lat jest przedstawiany jako brutalny łowca nagród, znany z czarnego humoru, bezwzględności i wyjątkowo krwawego stylu działania. Wielu miłośników postaci uważa, że tylko film z kategorią R byłby w stanie oddać jej prawdziwy charakter.

Tymczasem Momoa przygotowuje się do debiutu jako Czarnianin w filmie Supergirl, który trafi do kin 26 czerwca. Produkcja oparta jest na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow autorstwa Toma Kinga i opowiada historię Kary Zor-El, która wraz z młodą Ruthye Mary Knolle wyrusza na międzygalaktyczną misję zemsty.

W głównych rolach występują Milly Alcock jako Supergirl, Matthias Schoenaerts jako Krem oraz Jason Momoa jako Lobo. Jeśli reakcje widzów okażą się pozytywne, szanse na solowy film o jednej z najbardziej szalonych postaci DC mogą znacząco wzrosnąć. Pytanie brzmi tylko: czy Warner Bros. zgodzi się na pełnoprawne widowisko z kategorią R?

Źródło: Collider