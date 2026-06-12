"Blair Witch Project": gwiazda oryginału zdradza powód rezygnacji z powrotu

Fani kultowego horroru The Blair Witch Project nie zobaczą jednej z najważniejszych postaci w nadchodzącym reboocie serii. Heather Donahue, która kilka lat temu zmieniła nazwisko na Rei Hance, oficjalnie potwierdziła, że nie bierze udziału w nowym filmie i wyjaśniła powody swojej decyzji.

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Aktorka, która wcieliła się w Heather w przełomowym horrorze z 1999 roku, od dawna dystansuje się od franczyzy. Teraz postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące swojego udziału w nowej odsłonie.

Wydaje się, że istnieje pewne celowe nieporozumienie dotyczące mojego zaangażowania w reboot. Chcę jasno powiedzieć, że nie biorę w nim udziału – przekazała.

Jak wyjaśniła, otrzymała propozycję powrotu do kolejnych projektów związanych z marką Blair Witch, jednak warunki umowy wzbudziły jej obawy. Chodziło między innymi o kwestie praw do wizerunku, przyszłego wykorzystania głosu i tożsamości przy użyciu nowych technologii, możliwość swobodnego wypowiadania się oraz wynagrodzenie.

Zaproponowano mi umowę, która z mojego punktu widzenia rodziła trudne pytania dotyczące praw, przyszłego technologicznego wykorzystania mojego wizerunku i głosu, wolności wypowiedzi oraz rekompensaty finansowej – wyjaśniła.

Ostatecznie Hance uznała, że podpisanie takiego kontraktu nie jest zgodne z jej wartościami.

Po prostu nie czułam się komfortowo, podpisując ten dokument. Szczerze życzę wszystkim zaangażowanym powodzenia, ale zachowanie własnej autonomii było dla mnie ważniejsze – podsumowała.

Choć Rei Hance nie wróci do świata Blair Witch, w projekt zaangażują się inni członkowie oryginalnej obsady. Joshua Leonard i Michael C. Williams mają pełnić funkcje producentów wykonawczych wraz z twórcami pierwszego filmu – Eduardo Sánchezem, Danielem Myrickiem i Greggiem Hale’em.

Oryginalny Blair Witch Project przeszedł do historii kina jako jeden z największych sukcesów niezależnego horroru. Produkcja zrealizowana za zaledwie 600 tysięcy dolarów zarobiła na całym świecie około 248 milionów dolarów, stając się fenomenem popkultury i pionierem nurtu found footage.

Za reżyserię nowego rebootu odpowiada Dylan Clark. Premiera filmu została zaplanowana na 2027 rok.

Źródło: Bloody-disgusting