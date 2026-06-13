"Batman 2" oficjalnie rusza! Matt Reeves pokazał pierwsze zdjęcie z planu

Po długim okresie oczekiwania fani Mrocznego Rycerza wreszcie otrzymali wyczekiwaną aktualizację. Matt Reeves oficjalnie potwierdził rozpoczęcie prac nad filmem The Batman: Part II, publikując w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie z planu produkcji.

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Choć udostępniona fotografia nie zdradza żadnych szczegółów fabularnych, stanowi ważny sygnał dla fanów – kontynuacja hitu z 2022 roku jest już w realizacji. Oznacza to, że projekt po wielu miesiącach spekulacji i opóźnień wreszcie nabiera realnych kształtów.

Pierwsza część Batmana z Robertem Pattinsonem w roli Bruce’a Wayne’a okazała się ogromnym sukcesem. Film zarobił na całym świecie ponad 772 miliony dolarów i zapoczątkował nową serię osadzoną w mrocznym, realistycznym Gotham. Uniwersum zostało następnie rozwinięte w serialu Pingwin, w którym Colin Farrell ponownie wcielił się w Oswalda "Oza" Cobblepota.

Na ten moment szczegóły fabuły The Batman: Part II pozostają tajemnicą. W ostatnich miesiącach pojawiało się jednak wiele plotek dotyczących obsady. Początkowo mówiło się, że Sebastian Stan ma wcielić się w Harveya Denta, przyszłego Two-Face’a. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że aktor może zagrać Victora Zsasza, jednego z najbardziej niebezpiecznych seryjnych morderców w uniwersum DC.

Według nieoficjalnych informacji rolę Harveya Denta miałby natomiast przejąć Brian Tyree Henry. Nadal nie wiadomo, kogo zagrają Scarlett Johansson oraz Charles Dance, których nazwiska również przewijają się w medialnych spekulacjach.

Premiera The Batman: Part II została zaplanowana na 1 października 2027 roku.

Źródło: ComingSoon