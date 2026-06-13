Michael Fassbender i Alicia Vikander w hicie si-fi z Cannes "Witajcie w Hope" - polski zwiastun

Już jesienią do polskich kin wejdzie doceniony w Cannes nowy film Na Hong-jina. Witajcie w Hope to bezkompromisowy obraz sci-fi o tajemniczej inwazji. Monolith Films prezentuje polski zwiastun produkcji.

Wczytywanie... kadr z filmu "Witajcie w Hope"

Ten thriller sci-fi z elementami kina akcji rozgrywa się w odciętym od świata miasteczku Hope. Policjanci i mieszkańcy prowincjonalnej społeczności próbują poradzić sobie z czymś, co sieje spustoszenie w ich rodzinnych stronach.

Mieszkańcy spokojnego, nadmorskiego miasta Hope zostają odcięci od świata przez śmiercionośne pożary, które trawią okoliczne lasy. Policja otrzymuje liczne meldunki o niezwykłej aktywności drapieżnych zwierząt, które zaczynają atakować ludzi. Wkrótce okazuje się, że te dramatyczne wydarzenia są zapowiedzą czegoś znacznie gorszego. Ludzie zaczynają ginąć w coraz bardziej drastycznych okolicznościach i wkrótce staje się jasne, że Hope stało się celem ataku tajemniczych istot, które nie przypominają ani ludzi, ani zwierząt. Skąd pochodzą, jakie są ich zamiary i czy Hope jest tylko częścią jakiegoś większego planu? Odpowiedzi na te pytania próbuje znaleźć dwójka miejscowych policjantów. Żeby to zrobić muszą jednak przede wszystkim przetrwać.

Na Hong-jin zebrał w swoim dziele gwiazdorską obsadę, na ekranie m.in. Michael Fassbender, Alicia Vikander, Hoyeon, Hwang Jung-min, Taylor Russell i Cameron Britton.

Premiera Witajcie w Hope jesienią tego roku, dokładna data zostanie jednak dopiero podana.

Produkcja w Cannes zebrała entuzjastyczne opinie, nazywana jest m.in. produkcją dającą "rozrywkę najwyższej próby". Widzowie zachwyceni byli także efektami specjalnymi i sposobem przedstawienia tajemniczych istot. Zachwalane jest również tempo akcji i klimat.

Źródło: Monolith Films