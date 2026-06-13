Maggie Gyllenhaal kontynuuje współpracę z Warner Bros. "Jezioro stworzenia" czeka na adaptację

Warner Bros. po klapie Panny młodej! nie rezygnuje ze współpracy z Maggie Gyllenhaal. Studio nabyło prawa do powieści Rachel Kushner pt. "Jezioro stworzenia" i Gyllenhaal jest zaangażowana w ten projekt jako producentka i reżyserka.

Wczytywanie... kadr z filmu "Panna młoda!"

Gotycki romans ukazujący feministyczną wersję "Narzeczonej Frankensteina" – Panna młoda! niestety wbrew oczekiwaniom stał się finansowym rozczarowaniem. Obraz zarobił jedynie 24 miliony dolarów przy budżecie szacowanym na 90 milionów. Tym samym decyzja o ponownym zatrudnieniu Gyllenhaal mocno dziwi i zastanawia. Być może wpływ na to mają jej wcześniejsze dokonania. Jako aktorka zdobyła Złoty Glob oraz była nominowana do Oscara, a jako reżyserka zachwyciła swoim debiutem Córka. Dramat ten otrzymał aż trzy oscarowe nominacje.

Jezioro stworzenia to bestsellerowa powieść wydana w 2024 roku. Opowiada o 34-letniej Sadie Smith, amerykańskiej agentce o bezwzględnej skuteczności i nieskazitelnej urodzie, która zostaje wysłana do Gujenny, tradycyjnego rolniczego rejonu Francji. Jej zadaniem jest infiltracja radykalnej komuny Le Moulin sprzeciwiającej się przemysłowej dewastacji ziemi. Używając swojego uroku i manipulacji zdobywa zaufanie członków wspólnoty. Orientuje się jednak, że sama również padła ofiara intrygii. Zmuszona zostaje do konfrontacji z własną tożsamością i wyznawanymi wartościami.

Źródło: Variety, Lubimy czytać