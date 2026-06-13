"Wdowia Zatoka" z odnowieniem na 2. sezon

Doceniona przez widzów, krytyków, a nawet i innych filmowców m.in. Guillermo del Toro, Wdowia Zatoka od Apple TV otrzymała odnowienie na 2. sezon. Decyzję tą włodarze streamera podjęli jeszcze przed finałem pierwszego sezonu, który będzie miał miejsce 17 czerwca.

Wczytywanie... kadr z serialu "Wdowia Zatoka"

Wdowia Zatoka to horrorowa komedia z Matthew Rhysem w roli głównej. Akcja serialu rozgrywa się na niewielkiej wyspie położonej u wybrzeży Nowej Anglii. Burmistrz Tom Loftis (Rhys), próbuje przywrócić dawną świetność podupadającej społeczności. Problem w tym, że mieszkańcy od pokoleń wierzą, iż wyspa jest przeklęta. Brak nowoczesnej infrastruktury, lokalne przesądy i coraz dziwniejsze zjawiska sprawiają, że ambitne plany rozwoju szybko schodzą na dalszy plan. Gdy po latach spokoju zaczynają spełniać się stare legendy, mieszkańcy muszą zmierzyć się z nadprzyrodzonym zagrożeniem, które od dawna czaiło się tuż pod powierzchnią.

Twórczyni serialu Katie Dippold będzie nadal pełnić rolę showrunnerki serialu. Podpisała ona z Apple TV wieloletni kontrakt i w międzyczasie będzie rozwijać także inne nowe projekty.

W serialu występują także Kate O'Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll, Dale Dickey, K Callan i Jeff Hiller.

Pierwszy sezon Wdowiej zatoki zadebiutował 29 kwietnia tego roku. Składa się na niego 10. epizodów.

Źródło: Dark Horizons