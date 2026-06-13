Peter Sarsgaard z angażem w 3. sezonie "The Last of Us". Kogo zagra?

Nominowany do Emmy, Peter Sarsgaard, dołączył do trzeciego i prawdopodobnie ostatniego sezonu popularnego postapokaliptycznego serialu HBO The Last of Us.

Wczytywanie... Peter Sarsgaard, kadr z filmu "5 września"

Aktor znany z Batmana, 5 września czy Siedmiu wspaniałych wcieli się w bohatera, który jest nowy dla serii, nie było go w grach od Naughty Dog. Sportretuje on Amona, jednego z przywódców religijnego kultu Serafitów. Odgrywają oni istotną rolę w wydarzeniach. Gracze znają ich z drugiej części gry.

Zdjęcia do trzeciego sezonu rozpoczęły się 2 marca i obecnie są w trakcie miesięcznej przerwy produkcyjnej ze względu na to, że miejsce zdjęć, Vancouver, jest jednym z miast, w których rozgrywają się Mistrzostw Świata FIFA. Zdjęcia zosatną wznowione w lipcu i potrwają do 27 listopada.

Serial współtworzony jest przez Craiga Mazina i Neila Druckmanna. Trzeci sezon przenosi perspektywę na Abby Anderson (Kaitlyn Dever), członkinię Washington Liberation Front, której działania wywołały wydarzenia z zeszłego sezonu. Nowe odcinki początkowo obejmą trzydniowy okres spędzony w Seattle, który widzieliśmy w drugim sezonie, ale z perspektywy Abby, która zaprzyjaźnia się z uciekającym Serafitą i musi zmierzyć się z snajperem eliminującym członków WLF oraz kimś innym zabijającym jej przyjaciół.

Craig Mazin, który był producentem wykonawczym i współshowrunnerem w pierwszych dwóch sezonach, pełni funkcję jedynego showrunnera trzeciego sezonu, który ma zostać wyemitowany w 2027 roku.

Źródło: Dark Horizons