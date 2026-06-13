Wiemy kiedy "Projekt Hail Mary" trafi do streamingu

Jedna z największych filmowych sensacji 2026 roku już wkrótce zadebiutuje w streamingu. Projekt Hail Mary, widowisko science fiction oparte na bestsellerowej powieści Andy’ego Weira, od 18 czerwca będzie dostępne na platformie MGM+. To świetna wiadomość dla widzów, którzy nie mieli okazji zobaczyć filmu w kinach, ale także dla fanów gatunku marzących o wyjątkowym seansie.

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Produkcja w reżyserii Phila Lorda i Christophera Millera okazała się ogromnym sukcesem. Film z Ryanem Goslingiem w roli Rylanda Grace’a zarobił już ponad 680 milionów dolarów na całym świecie, stając się trzecim najbardziej dochodowym tytułem 2026 roku. Krytycy również nie szczędzili pochwał – obraz może pochwalić się wynikiem 94% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes.

O czym jest film?

Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam.

Źródło: Screen Rant