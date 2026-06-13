"Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera" podbija Netfliksa. Film stał się globalnym fenomenem

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że historia "Snyder Cut" dobiegła końca. Tymczasem Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera ponownie znalazła się w centrum uwagi i podbija rankingi oglądalności – tym razem na Netfliksie. Produkcja z 2021 roku niespodziewanie stała się jednym z najpopularniejszych filmów platformy na świecie.

Wczytywanie...

Według danych serwisu FlixPatrol film zajmuje obecnie 8. miejsce w globalnym rankingu najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa. Czterogodzinna superbohaterska epopeja wyprzedza wiele nowych premier, a jej popularność szczególnie widoczna jest w Europie i Afryce. Film trafił do czołówki najchętniej oglądanych tytułów m.in. we Francji, Grecji, Norwegii, Szwecji, Nigerii i Republice Południowej Afryki. W Nowej Kaledonii produkcja była nawet najczęściej oglądanym filmem na platformie.

Historia filmu jest wyjątkowa. Po premierze kinowej Ligi Sprawiedliwości w 2017 roku, która została znacząco zmieniona przez Jossa Whedona po odejściu Zacka Snydera z projektu, fani przez lata domagali się ujawnienia oryginalnej wersji reżysera. Ich kampania zakończyła się sukcesem w 2021 roku, gdy Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera zadebiutowało na HBO Max.

Wersja Snydera wprowadziła wiele nowych scen i postaci, w tym znacznie większą rolę Darkseida – jednego z najpotężniejszych złoczyńców uniwersum DC. Dla wielu fanów była to produkcja znacznie bliższa pierwotnej wizji reżysera. Obecny sukces na Netfliksie pokazuje, że zainteresowanie Snyderverse wciąż nie wygasło.

Źródło: FlixPatrol