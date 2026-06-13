Disney wraca do sprawdzonej recepty. Strategia "Łotra 1" ma uratować Gwiezdne Wojny

Po latach skupienia na serialach i platformie streamingowej Disney oraz Lucasfilm szykują nową strategię dla marki Star Wars. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość Gwiezdnych Wojen może zostać zbudowana na fundamencie, który przed laty zapewnił ogromny sukces filmowi Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie.

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Od premiery Skywalker. Odrodzenie w 2019 roku marka Star Wars przeżywała wzloty i upadki. Choć seriale takie jak Andor czy The Mandalorian zdobyły uznanie widzów, inne produkcje nie spełniły oczekiwań. Powrót do kin również okazał się trudniejszy, niż zakładano. Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu, pierwszy kinowy projekt po długiej przerwie, nie osiągnął wyników, na jakie liczyło studio.

Dlatego coraz większe nadzieje pokładane są w filmie Star Wars: Starfighter, który ma trafić do kin w przyszłym roku. Produkcja z Ryanem Goslingiem w roli głównej ma opowiedzieć całkowicie nową historię osadzoną po wydarzeniach z trylogii sequeli. Co ważne, film nie będzie bezpośrednio związany z sagą Skywalkerów ani popularnymi serialami.

To właśnie ten element przywołuje skojarzenia z Łotrem 1, który w 2016 roku zarobił ponad miliard dolarów na całym świecie. Mimo że opowiadał historię nowych bohaterów, film zdobył uznanie dzięki samodzielnej fabule, emocjonującej akcji i świeżemu spojrzeniu na uniwersum.

Starfighter ma wykorzystać podobną strategię – zaoferować widzom nową przygodę, dostępną zarówno dla wieloletnich fanów, jak i osób dopiero rozpoczynających swoją podróż po galaktyce. W czasach dominacji sequeli, remake’ów i spin-offów właśnie oryginalność może okazać się największym atutem produkcji.

Dla Disneya stawka jest wysoka. Jeśli Starfighter odniesie sukces, może otworzyć zupełnie nowy rozdział w historii Gwiezdnych Wojen i udowodnić, że marka nadal potrafi przyciągać tłumy do kin.

Źródło: ScreenRant