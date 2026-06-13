Disney odsłania karty. Za "Lilo i Stitch 2" odpowie jeden z twórców oryginału

Disney ujawnił kolejne szczegóły dotyczące wyczekiwanej kontynuacji aktorskiego Lilo i Stitcha. Najnowsza informacja z pewnością ucieszy fanów kultowej animacji – za kamerą sequela stanie Chris Sanders, współtwórca oryginalnego filmu i człowiek odpowiedzialny za stworzenie jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii studia.

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Według informacji ujawnionych przez amerykańskie media Sanders nie tylko napisze scenariusz, ale także wyreżyseruje nową produkcję. To wyjątkowy powrót do świata, który pomógł stworzyć ponad dwie dekady temu. Co więcej, twórca ponownie użyczy głosu Stitchowi, tak jak zrobił to w animowanym hicie z 2002 roku oraz jego aktorskiej wersji z 2025 roku.

Disney potwierdził prace nad kontynuacją już w czerwcu 2025 roku. Studio zaznaczyło jednak, że Lilo & Stitch 2 jest jedynie roboczym tytułem filmu. Co istotne, produkcja nie będzie adaptacją animowanego sequela Lilo i Stich 2: Mały feler Sticha, lecz opowie całkowicie nową historię.

Powrót Sandersa jest dla wielu fanów gwarancją zachowania ducha oryginału. To właśnie on stworzył postać Stitcha jeszcze w 1981 roku na potrzeby niezrealizowanego projektu książki dla dzieci. Kilkanaście lat później pomysł zainteresował Disneya, co doprowadziło do powstania filmu, który z czasem stał się światowym fenomenem.

Szczegóły fabuły nowej odsłony pozostają tajemnicą, ponieważ scenariusz jest wciąż rozwijany. Wiadomo jednak, że Disney wiąże z projektem duże nadzieje. Premiera filmu została zaplanowana na 26 maja 2028 roku.

Źródło: ScreenRant