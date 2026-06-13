Gwiazda "The Social Network" mówi pas. Eisenberg nie wróci do świata Facebooka

Fani filmu The Social Network nie zobaczą ponownie Jesse'ego Eisenberga w roli Marka Zuckerberga. Choć scenarzysta Aaron Sorkin przez kilka dni próbował przekonać aktora do powrotu w sequelu zatytułowanym The Social Reckoning, Eisenberg ostatecznie odmówił.

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Sorkin ujawnił w rozmowie, że uważał Eisenberga za naturalnego kandydata do ponownego wcielenia się w twórcę Facebooka. Aktor miał jednak dość ciągłego utożsamiania go z miliarderem i kontrowersyjnym szefem mediów społecznościowych.

Nie chciał już być kojarzony z Markiem Zuckerbergiem. Ma swoje problemy z tą postacią i nie podoba mu się, gdy ludzie podchodzą do niego na lotniskach z wizytówkami z napisem I’m CEO, bitch, prosząc o autograf – zdradził Sorkin.

Na szczęście dla twórcy szybko znalazł się następca. Podczas imprezy po Oscarach w 2025 roku Sorkin spotkał Jeremym Strongiem, który wyraził zainteresowanie rolą Zuckerberga. Aktor, znany z serialu Sukcesja, został oficjalnie zaangażowany kilka miesięcy później.

Sorkin przyznał, że Strong od początku był całkowicie zanurzony w roli. – Kiedy pierwszego dnia zdjęć powiedział mi „dzień dobry”, już mówił głosem Marka Zuckerberga – wspomina scenarzysta.

Akcja filmu skupia się na historii sygnalistki Frances Haugen, w którą wciela się Mikey Madison. Bohaterka przekazuje dziennikarzowi Wall Street Journal, granemu przez Jeremy'ego Allena White'a, poufne dokumenty ujawniające kulisy działania Facebooka. W obsadzie znaleźli się również Bill Burr, Wunmi Mosaku, Billy Magnussen oraz Betty Gilpin.

Premiera The Social Reckoning została zaplanowana na 9 października 2026 roku.

Źródło: Vanity Fair