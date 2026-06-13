Steven Spielberg ujawnił prawdziwy powód rezygnacji z "Harry’ego Pottera"

Przez lata fani zastanawiali się, jak wyglądałby filmowy świat Harry’ego Pottera, gdyby za kamerą stanął legendarny reżyser Steven Spielberg. Teraz twórca takich hitów jak Szczęki, czy E.T. po raz pierwszy szczegółowo opowiedział o kulisach swojej rezygnacji z projektu.

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W rozmowie Spielberg przyznał, że początkowo rozważał zupełnie inną wersję przygód młodego czarodzieja. Co ciekawe, wyobrażał sobie Harry’ego Pottera jako film animowany. Zanim jednak ostatecznie odszedł od projektu, miał wskazać kilku aktorów, którzy później stali się ikonami filmowej serii.

Według reżysera to właśnie on rekomendował obsadzenie Maggie Smith jako profesor McGonagall, Richarda Harrisa w roli Albusa Dumbledore’a oraz Robbie'ego Coltrane'a jako Hagrida. Wszystkie te wybory okazały się strzałem w dziesiątkę i do dziś są uznawane za jedne z najlepszych castingów w historii serii.

Spielberg ujawnił również, dlaczego ostatecznie zrezygnował z ekranizacji książek J. K. Rowling. Początkowo tłumaczył decyzję względami osobistymi, jednak w późniejszym wywiadzie dla TCM wyznał, że ogromny wpływ miała śmierć legendarnego reżysera Stanleya Kubricka. Po jego odejściu rodzina Kubricka poprosiła Spielberga o dokończenie projektu A.I. Sztuczna inteligencja, co całkowicie zmieniło jego zawodowe plany.

Ostatecznie stery nad Harrym Potterem przejął Chris Columbus, który wyreżyserował pierwsze dwa filmy serii. Kolejne części tworzyli m.in. Alfonso Cuarón, Mike Newell i David Yates. Efekt? Osiem filmów, miliardy dolarów wpływów i jedna z najbardziej dochodowych franczyz w historii kina.

Źródło: ScreenRant