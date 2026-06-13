"Water Park Shark" – krwawy koszmar w parku wodnym. Zobacz pierwszy plakat

Ponad dekadę temu reżyser Anthony C. Ferrante podbił internet za sprawą kultowego już filmu Rekinado, który zapoczątkował jedną z najbardziej zwariowanych serii horrorów klasy B. Teraz twórca powraca do swojego ulubionego gatunku z nową produkcją zatytułowaną Water Park Shark.

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Film opowie historię, która przeniesie widzów do pozornie bezpiecznego parku wodnego na przylądku Cape Cod. Gdy stado żarłaczy białych niespodziewanie atakuje pełen turystów aquapark, były gwiazdor futbolu amerykańskiego, obecnie pracujący jako ratownik, będzie musiał połączyć siły ze swoją byłą partnerką, szefową lokalnej policji. Razem spróbują odkryć tajemnicę przyciągającą jedne z najgroźniejszych drapieżników oceanów, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.

W głównych rolach występują David Chokachi oraz Chelsea Gilson. W obsadzie znaleźli się także Matthew Dame, Michael Shaun Sandy, czy Hector Becerra.

Scenariusz filmu napisał Al Kratina, a pierwsze pokazy produkcji zaplanowano podczas wydarzenia Shark Con 2026, które odbędzie się 18 lipca 2026 roku w amerykańskiej Tampie.

Twórcy zaprezentowali już oficjalny plakat Water Park Shark, a premiera pierwszego zwiastuna ma nastąpić w najbliższym czasie.

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Źródło: Bloody-disgusting