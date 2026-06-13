Spór za granicą zagroził przyszłości "Toy Story 5". Disney był pod ścianą

Fani przygód Woody’ego i Buzza Astrala mogli nigdy nie zobaczyć kolejnej odsłony kultowej serii. Według najnowszych doniesień, premiera Toy Story 5 stanęła pod znakiem zapytania z powodu napięć związanych z chińskim rynkiem kinowym.

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Jak podają zagraniczne media, podczas prac nad filmem pojawiły się obawy, że produkcja może nie otrzymać zgody na dystrybucję w Chinach. Źródła twierdzą, że przedstawiciele rynku ostrzegli Disneya, iż kontynuacja mogłaby zostać zablokowana, jeśli doszłoby do określonych działań związanych z promocją filmu. Firma nie skomentowała tych doniesień.

Stawka była ogromna. Chiny pozostają jednym z najważniejszych zagranicznych rynków dla filmów Disneya i Pixara. Produkcje obu studiów regularnie osiągają tam imponujące wyniki finansowe, a utrata dostępu do milionów widzów mogłaby znacząco odbić się na globalnych wpływach z kin.

To szczególnie ważne dla serii, która od ponad 30 lat pozostaje jedną z najcenniejszych marek animacyjnych świata. Pierwsze Toy Story przeszło do historii jako pierwszy pełnometrażowy film stworzony całkowicie przy użyciu komputerowej animacji, a cała franczyza wygenerowała już miliardy dolarów przychodów.

Na szczęście dla fanów wszystko wskazuje na to, że kryzys został zażegnany. Film ma trafić do kin zgodnie z planem, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów. Tym razem Woody, Buzz i Jessie zmierzą się z nowym zagrożeniem – wszechobecną technologią, która zmienia sposób, w jaki dzieci się bawią.

Choć droga do premiery nie była łatwa, wszystko wskazuje na to, że Toy Story 5 pozostaje jednym z największych kinowych wydarzeń roku i może powalczyć o gigantyczne wyniki w światowym box office.

Źródło: ScreenRant