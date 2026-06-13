Nowe sci-fi Netflixa zapisuje się w historii jeszcze przed premierą

Rok 2026 zapowiada się niezwykle mocno dla Netflixa, a jedną z najbardziej intrygujących premier nadchodzących miesięcy będzie Human Vapor – ośmioodcinkowy thriller science fiction, który już teraz przechodzi do historii.

Wczytywanie...

Produkcja nie tylko odświeży kultowy japoński film z 1960 roku, ale także po raz pierwszy połączy siły dwóch gigantów branży: Netflixa i legendarnego studia Toho.

Toho to firma, która od niemal stu lat kształtuje oblicze japońskiej popkultury. To właśnie spod jej skrzydeł wyszły takie ikony jak Godzilla, Doraemon czy liczne produkcje Tokusatsu, które zdefiniowały gatunek widowisk science fiction w Japonii. Współpraca z Netflixem przy Human Vapor jest więc wydarzeniem bez precedensu i może otworzyć nowy rozdział dla globalnych adaptacji klasycznych azjatyckich historii.

Serial będzie nowoczesną interpretacją filmu The Human Vapor, opowiadającego o mężczyźnie, który w wyniku nieetycznych eksperymentów naukowych zyskuje zdolność przemieniania się w gazową formę. W oryginale bohater nie był typowym złoczyńcą – napadał na banki, aby wspierać ukochaną tancerkę marzącą o powrocie na scenę. Jednocześnie po jego śladach podążali detektyw i dziennikarka próbujący powstrzymać go przed kolejnymi przestępstwami.

Nowa wersja zachowa główne założenia fabuły, ale przeniesie historię do współczesnego świata zdominowanego przez media społecznościowe i streaming. W centrum wydarzeń ponownie znajdą się detektyw Okamoto oraz reporterka Kyoko Kono, jednak obok nich pojawią się również influencerzy i streamerzy, którzy odegrają kluczową rolę w rozwijającej się intrydze.

Za serial odpowiada Yeon Sang-ho, jeden z najbardziej cenionych twórców azjatyckiego kina gatunkowego. Reżyser zdobył światową sławę dzięki filmowi Zombie express, a później zachwycił widzów produkcjami takimi jak Hellbound czy Parasyte: The Grey. Jego doświadczenie w łączeniu horroru, science fiction i społecznych komentarzy sprawia, że wielu fanów już teraz widzi w Human Vapor jedną z najciekawszych premier Netflixa najbliższych lat.

Premiera została zaplanowana na lato 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że Netflix ma w rękach kolejny projekt, który może nie tylko przyciągnąć miliony widzów, ale również na nowo zdefiniować sposób, w jaki współczesne platformy streamingowe adaptują kultowe dzieła sprzed dekad.

Źródło: ScreenRant