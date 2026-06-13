Netflix pozwany za zniesławienie. Burza wokół głośnego 3-odcinkowego serialu

Netflix znalazł się w centrum kolejnej głośnej afery. Tyra Banks, twórczyni i wieloletnia prowadząca kultowego programu "America’s Next Top Model", złożyła pozew przeciwko gigantowi streamingowemu w związku z dokumentalną serią Gorzka prawda: Za kulisami America's Next Top Model. Gwiazda zarzuca twórcom manipulację materiałem oraz przedstawienie jej w fałszywym i szkodliwym świetle.

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Trzyodcinkowy dokument, który zadebiutował na Netflixie w lutym, miał przyjrzeć się kontrowersyjnej historii jednego z najpopularniejszych reality show początku XXI wieku. Produkcja szybko wywołała burzliwe reakcje w sieci, a wielu widzów uznało, że Banks nie wzięła odpowiedzialności za niektóre z najbardziej krytykowanych momentów programu.

Teraz modelka i producentka twierdzi, że to właśnie sposób montażu dokumentu doprowadził do fali krytyki. Według pozwu Banks udzieliła twórcom ponad trzyipółgodzinnego wywiadu, z którego w serialu wykorzystano zaledwie około 16 minut. Jak twierdzi jej zespół prawny, kluczowe fragmenty, w których przyznawała się do błędów i odnosiła do kontrowersji związanych z programem, zostały całkowicie pominięte.

Najpoważniejszy zarzut dotyczy przedstawienia historii byłej uczestniczki programu, Shadni Sullivan. W dokumencie kobieta opisuje wydarzenia z czasów udziału w show jako napaść seksualną. Według pozwu Banks nie została wcześniej poinformowana, że temat zostanie przedstawiony właśnie w taki sposób. Twórcy mieli następnie wykorzystać fragment jej odpowiedzi, sugerując widzom, że nie pamięta jednej z najbardziej dramatycznych historii związanych z programem.

Prawnicy gwiazdy twierdzą, że rzeczywisty przebieg rozmowy wyglądał zupełnie inaczej. Według nich nieemitowane nagrania pokazują, że Banks odpowiedziała wprost, iż pamięta historię uczestniczki. Zdaniem powódki wycięcie tego fragmentu stworzyło fałszywy obraz jej osoby i miało wywołać negatywne emocje wśród widzów.

Pozew obejmuje nie tylko Netflix, ale również producentów dokumentu oraz reżyserów Mora Loushy'ego i Daniela Sivana. Banks domaga się procesu z udziałem ławy przysięgłych oraz odszkodowania, którego wysokość ma zostać ustalona przez sąd.

Tymczasem internet pozostaje bezlitosny. Po premierze dokumentu media społecznościowe zalała fala komentarzy krytykujących dawną gwiazdę telewizji. W popularnych dyskusjach na Reddicie wielu użytkowników określało Banks jako główną odpowiedzialną za toksyczną atmosferę programu, a niektórzy nazywali ją wręcz czarnym charakterem całej historii.

Sprawa może okazać się jednym z najgłośniejszych procesów dotyczących produkcji dokumentalnych ostatnich lat. Jeśli sąd przyzna rację Banks, wyrok może wywołać szeroką debatę na temat granic montażu, manipulacji materiałem archiwalnym i odpowiedzialności platform streamingowych za sposób przedstawiania bohaterów swoich produkcji.

Źródło: Deadline