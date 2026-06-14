"Terapia bez trzymanki": Nowy start dla serialu Harrisona Forda. Apple TV potwierdza zmiany

Apple TV+ oficjalnie kontynuuje serial Terapia bez trzymanki, który doczeka się czwartego sezonu. Twórcy produkcji zdecydowali się jednak na znaczącą zmianę w narracji – nowe odcinki rozpoczną się dwa lata po wydarzeniach z finału trzeciego sezonu.

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Terapia bez trzymanki, stworzony przez Billa Lawrence’a i Bretta Goldsteina, opowiada historię terapeuty Jimmy’ego (Jason Segel), który próbuje poradzić sobie ze śmiercią żony i odbudować relację z córką Alice. Przez trzy sezony serial skupiał się głównie na temacie żałoby, stopniowo prowadząc bohaterów do pogodzenia się ze stratą i rozpoczęcia nowego etapu życia.

Finał trzeciego sezonu został przez wielu widzów odebrany niemal jak zakończenie całej serii. Właśnie dlatego twórcy zdecydowali się na skok w czasie, który pozwoli rozpocząć nowy rozdział bez podważania emocjonalnego wydźwięku dotychczasowej historii.

Jak ujawnił Michael Urie, wcielający się w Briana, czwarty sezon zachowa dotychczasową obsadę. Powrócą między innymi Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams, Christa Miller oraz Lukita Maxwell. Mimo zmian w życiu bohaterów, wszyscy mają pozostać ważną częścią opowieści.

Nowy kierunek daje twórcom szansę na rozwinięcie świeżych wątków, ale niesie też pewne ryzyko. Dotychczasowy sukces serialu opierał się na emocjonalnej historii związanej ze stratą Tii. Teraz scenarzyści będą musieli znaleźć równie angażujący temat, który utrzyma zainteresowanie widzów.

Źródło: ScreenRant