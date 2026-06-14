Netflix rozpoczyna nową erę "Stranger Things". Powstaje aktorski spin-off kultowego hitu

Choć serial Stranger Things dobiegł końca, Netflix nie zamierza żegnać się z jednym ze swoich największych fenomenów. Platforma oficjalnie rozwija nowy aktorski spin-off osadzony w tym samym uniwersum, który ma otworzyć zupełnie nowy rozdział historii związanych z tajemniczym Upside Down.

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Za projekt ponownie odpowiadają twórcy oryginału, Matt Duffer i Ross Duffer. Tym razem jednak widzowie nie powrócą do Hawkins ani do przygód Jedenastki, Mike’a czy Dustina. Nowa produkcja ma przedstawić zupełnie nowych bohaterów, rozgrywać się w innym miejscu i czasie, jednocześnie pozostając częścią tego samego świata.

Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, ale wiele wskazuje na to, że serial pozwoli znacznie głębiej poznać mitologię Upside Down. To właśnie rozbudowa uniwersum jest jednym z głównych celów nowej produkcji, która ma stać się fundamentem kolejnych historii osadzonych w świecie Stranger Things.

Co ciekawe, Finn Wolfhard ujawnił, że już podczas prac nad czwartym sezonem przedstawił braciom Duffer własny pomysł na spin-off. Ku jego zaskoczeniu okazało się, że niemal idealnie pokrywał się on z planami twórców dotyczącymi przyszłości franczyzy.

Równolegle rozwijany jest także animowany serial Stranger Things: Opowieści z '85, którego drugi sezon ma zadebiutować jeszcze w 2026 roku. Produkcja wraca do wydarzeń pomiędzy drugim a trzecim sezonem głównego serialu i pokazuje nieznane wcześniej przygody oryginalnej grupy bohaterów.

Dla Netflixa nowe projekty są szansą na wypełnienie luki pozostawionej przez zakończenie Stranger Things. Oryginalna seria przez lata była jedną z najważniejszych marek platformy, łącząc nostalgię lat 80., horror science fiction i historię dojrzewania bohaterów, którzy zdobyli miliony fanów na całym świecie.

Jeśli nowy spin-off spełni oczekiwania, może okazać się nie tylko kontynuacją popularnego uniwersum, ale początkiem całej serii nowych produkcji osadzonych w tym uniwersum.

Źródło: ScreenRant