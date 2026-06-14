"Głowa rodziny" na wielkim ekranie? Seth MacFarlane stawia jeden warunek

Fani serialu animowanego Głowa rodziny od lat marzą o pełnometrażowym filmie z udziałem Petera Griffina i jego zwariowanej rodziny. Teraz pojawiła się nowa nadzieja. Twórca kultowej produkcji, Seth MacFarlane, przyznał, że realizacja filmu jest możliwa, choć pod jednym, dość nietypowym warunkiem.

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Serial Głowa rodziny zadebiutował w 1999 roku i przez ponad dwie dekady stał się jednym z najpopularniejszych produkcji animowanych dla dorosłych. Seria śledzi absurdalne przygody rodziny Griffinów i mieszkańców fikcyjnego miasta Quahog w stanie Rhode Island. Serial doczekał się już 24. sezonu i wciąż cieszy się dużą popularnością.

W rozmowie MacFarlane został zapytany o możliwość stworzenia kinowego filmu na podstawie serialu. Jego odpowiedź zaskoczyła fanów.

Jeśli zaliczę naprawdę spektakularną porażkę, wyprodukuję film lub serial, który okaże się totalnym niewypałem, jedyną rzeczą, która mogłaby oczyścić atmosferę, byłby film "Głowa rodziny". Wtedy go zrobię – zażartował twórca.

Choć wypowiedź została utrzymana w humorystycznym tonie, pokazuje, że MacFarlane nie zamyka drzwi przed filmową wersją swojej najpopularniejszej marki. Na razie jednak twórca skupia się na kolejnych sezonach serialu i innych projektach.

Źródło: The Hollywood Reporter