Wyprawa na szczyt marzeń. Zwiastun familijnej "Góry mocy"

Legendarna góra, wielkie marzenia i wyprawa, która wystawi na próbę odwagę trójki bohaterów. "Góra mocy" to pełna humoru i wzruszeń nowozelandzka produkcja opowiadająca o szukaniu własnej drogi, nadziei oraz sile przyjaźni. Film od twórców Jojo Rabbit trafi do polskich kin 31 lipca 2026 roku.

Wczytywanie... kadr z filmu "Góra mocy"

Taranaki to góra, którą zna w Nowej Zelandii każdy. Według legend ma niezwykłą moc, a dla wielu jest miejscem szczególnym. To właśnie tam postanawia dotrzeć Sam – dziewczynka zmagająca się z chorobą, która wierzy, że wspinaczka na szczyt może odmienić jej los. Do pomysłu podróży szybko dołączają nowi towarzysze. Mallory marzy o prawdziwych przyjaciołach, a Bronco chce zdobyć górę, którą jego przodkowie od pokoleń darzą szacunkiem. Razem tworzą nieoczywistą drużynę i ruszają na wyprawę pełną przygód, nieporozumień i zaskakujących odkryć. Po drodze Sam, Bronco i Mallory mierzą się z dziką naturą, własnymi lękami i grupą zaniepokojonych dorosłych, którzy za wszelką cenę próbują sprowadzić ich z powrotem do domu. Szybko okazuje się jednak, że najważniejsze nie jest zdobycie szczytu, lecz to, co wydarzy się po drodze.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Za reżyserię *Góry mocy* odpowiada Rachel House, a producentem filmu jest Taika Waititi. Dla nowozelandzkiego duetu to kolejny wspólny projekt – twórcy pracowali już wcześniej na planach takich produkcji jak Dzikie łowy, Boy czy Orzeł kontra rekin.

Źródło: Młode Horyzonty