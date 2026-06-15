"Ród smoka" na wielkim ekranie. Kino Helios zaprasza na seans

Sieć kin Helios oraz HBO Max zapraszają na premierę pierwszego odcinka trzeciego sezonu Rodu smoka. Podczas pokazów zaprezentowany zostanie także ostatni odcinek drugiego sezonu.

Wczytywanie... kadr z serialu "Ród smoka"

Widzowie w całej Polsce w sieci kin Helios przeniosą się do świata Westeros – pełnego intryg, smoków i magii. Seans zaplanowany jest na 22 czerwca na godzinę 20:00.

Czas trwania finałowego odcinka 2.sezonu: 70 minut

Czas trwania premierowego odcinka 3. sezonu: 65 minut

Czas trwania całego wydarzenia: 135 min

Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest Gra o tron. Powstał on na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew.

Nowy sezon otworzy brutalna Bitwa o Gardziel, która połączy widowiskowe starcia morskie z walkami smoków. Rhaenyra Targaryen ruszy po Żelazny Tron i spróbuje przejąć Królewską Przystań, podczas gdy Aemond Targaryen ma stanąć w obliczu własnego upadku. HBO wyraźnie sugeruje, że trzeci sezon ma być najbardziej widowiskową odsłoną serialu do tej pory.

Trzecia seria liczy osiem odcinków.

Źródło: Helios