"Wszyscy moi wrogowie" - zwiastun najnowszego filmu z Matthew McConaughey i Kurtem Russellem. To hit festiwali

Zdobywca Oscara Matthew McConaughey i nominowany do Złotego Globu Kurt Russell w nieprzewidywalnej historii, która podbiła serca widzów i krytyków na międzynarodowych festiwalach. Wszyscy moi wrogowie to film wyprodukowany przez twórców Pewnego razu… w Hollywood. Kino Świat, polski dystrybutor prezentuje pierwszy zwiastun.

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Wszyscy moi wrogowie to opowieść o ludziach z peryferii, którzy próbują zbudować coś trwałego w świecie rządzonym przez chaos. Za kamerą stanął Andrew Patterson, który udowadnia, że potrafi łączyć kameralną historię z napięciem i wyjątkowym klimatem.

Na uboczu prowincjonalnej Ameryki żyje charyzmatyczny outsider, muzyk i lokalny przedsiębiorca (Matthew McConaughey), który przewodzi nietuzinkowej społeczności. Gdy po latach do jego życia niespodziewanie wraca przybrana córka, mężczyzna dostrzega szansę na odbudowanie relacji i stworzenie prawdziwego rodzinnego biznesu. Ich wspólna przyszłość szybko jednak staje pod znakiem zapytania – konkurenci zrobią wszystko, by zniszczyć to, co było budowane przez lata. W świecie, gdzie granica między dobrem a złem jest niejasna, a lojalność ma swoją cenę, nowo odbudowana rodzina będzie musiała zawalczyć nie tylko o przetrwanie, ale i o siebie nawzajem.

Scenariusz filmu wyszedł spod pióra Andrew Pattersona i Jamesa Montague. Na ekranie McConaughey’owi i Russellowie towarzyszą Angelina LookingGlass, Cole Sprouse, Tony Revolori i Rob Morgan.

Wszyscy moi wrogowie trafią do polskich kin 14 sierpnia 2026 roku.

Źródło: Kino Świat