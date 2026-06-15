Nowy zwiastun "Zaproszenia", pikantnej komedii od Olivii Wilde

Na początku lipca na duży ekran trafi Zaproszenie w reżyserii Olivii Wilde, która również pojawia się na ekranie. U jej boku znalazły się gwiazdy z aktorskiej pierwszej ligi: Seth Rogen, Penelope Cruz i Edward Norton. To błyskotliwie pikantna komedia o blaskach i cieniach pożycia małżeńskiego, która po festiwalach zbiera entuzjastyczne opinie. Monolith Films prezentuje nowy zwiastun nadchodzącego komediodramatu.

Wczytywanie... kadr z filmu "Zaproszenie"

Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy: zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny. Jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznie realnych kształtów. Czy obie pary pójdą dziś spać we własnych łóżkach?

Zaproszenie balansuje na granicy komedii i emocjonalnego thrillera, z odważnym humorem, erotycznym napięciem i gorzką refleksją o tym, czym naprawdę jest współczesny związek. Dramat ten to pozycja obowiązkowa dla tych, którzy kochają inteligentne i zarazem obłędnie zabawne filmy.

Premiera Zaproszenia 3 lipca 2026 roku.

Źródło: Monolith Films