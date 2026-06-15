Tajemnicza siła więzi Gretę Lee i Wagner Mourę. Netflix prezentuje zwiastun horroru sci-fi "Ostatni dom"

Netflix prezentuje zwiastun ciekawie zapowiadającego się horroru sci-fi o tajemniczym zagrożeniu, które więzi czteroosobową rodzinę w ich własnym domu. Ostatni dom w reżyserii Louisa Leterriera zadebiutuje w streamingu 7 sierpnia.

Wczytywanie... kadr z filmu "Ostatni dom"

Czteroosobowa rodzina zostaje nagle zamknięta w domu bez możliwości ucieczki i musi ze sobą współpracować, aby przetrwać zarówno w obliczu kurczących się zapasów, jak i tajemniczego, zbliżającego się zagrożenia, które ich uwięziło.

W głównej obsadzie horroru znajdują się Greta Lee i Wagner Moura. Wcielają się oni w małżonków, których wraz z dwójką dzieci uwięziono. Dzieci portretują Noah Alexander Sosnowski i Riley Chung. Sytuacja nie dotyczy jednak tylko ich, sąsiedzi, a być może wszyscy na świecie są w podobnej sytuacji. I nie mówimy tu o dniach, tygodniach czy nawet miesiącach: licznik na ekranie pokazuje, że są uwięzieni w domu od ponad trzech lat. Każdy kolejny dzień to walka o jedzenia i zachowanie zdrowia psychicznego. Gdy rodzina już oswoiła się z rutyną, a natura odzyskała świat, bohaterowie muszą odpowiedzieć na pytanie czy są więzieni z jakiegoś niecnego powodu, czy też chronieni są przed tym, co może czaić się teraz na cichych ulicach?

Film pierwotnie nosił tytuł 11817. Jego reżyserem jest Louis Leterrier, a scenariusz napisał Matthew Robinson.

Źródło: Netflix, Collider