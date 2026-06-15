Gwiazda "Star Wars" i MCU dołącza do serialu "Harry Potter". Zagra kluczową postać

Serialowy Harry Potter od HBO odkrywa kolejne karty. Twórcy oficjalnie znaleźli aktora, który wcieli się w jedną z najbardziej wyczekiwanych postaci z książek J.K. Rowling.

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W rolę Irytka, psotnego ducha zamieszkującego korytarze Hogwartu, wcieli się Peter Serafinowicz.

Będzie to pierwszy raz w historii, gdy Irytek pojawi się w aktorskiej adaptacji świata Harry’ego Pottera. Choć bohater odgrywał ważną rolę w powieściach i pojawiał się w grach wideo – w tym w Hogwarts Legacy – zabrakło go we wszystkich ośmiu filmach kinowych.

To szczególnie interesujące, ponieważ podczas prac nad filmową serią postać miała już swojego odtwórcę. W Irytka wcielił się brytyjski komik Rik Mayall, jednak wszystkie sceny z jego udziałem ostatecznie usunięto z finalnej wersji Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego.

Peter Serafinowicz jest znany widzom z wielu popularnych produkcji. Aktor zagrał m.in. Denariana Saala w filmie Strażnicy Galaktyki, w 1999 roku użyczył głosu Darthowi Maulowi w produkcji Gwiezdne wojny: Część I – Mroczne widmo.

Obsadzenie Irytka to kolejny sygnał, że HBO zamierza znacznie wierniej przenieść książki na ekran niż filmowa seria. Wcześniejsze materiały z planu sugerują, że twórcy pokażą sceny, które nigdy wcześniej nie doczekały się ekranizacji. Na razie nie wiadomo, czy Irytek zostanie stworzony przy użyciu efektów CGI, czy też twórcy postawią na charakteryzację i praktyczne efekty specjalne.

HBO planuje zaadaptować wszystkie siedem książek o Harrym Potterze na przestrzeni około dekady. Każdy sezon ma opowiadać historię jednej powieści. Premiera pierwszego sezonu, opartego na książce Harry Potter i Kamień Filozoficzny, została zaplanowana na święta Bożego Narodzenia 2026 roku.

Źródło: Variety