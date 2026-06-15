Natflix zamawia 3. sezon serialu "Cztery pory roku"

To już oficjalne – Netflix przedłużył serial Cztery pory roku na trzeci sezon. Popularna komedia z Tiną Fey w roli głównej wróci z nowymi odcinkami, a twórcy zapowiadają spore zmiany w życiu bohaterów.

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Pierwszy sezon zadebiutował na platformie w 2025 roku, a druga odsłona trafiła do widzów na początku 2026 roku. Produkcja szybko zdobyła uznanie dzięki błyskotliwym dialogom, trafnym obserwacjom dotyczącym przyjaźni i relacji oraz znakomitej obsadzie.

Serial, stworzony przez Tinę Fey, Lang Fisher i Tracey Wigfield, jest nową interpretacją kultowego filmu Alana Aldy z 1981 roku. W obsadzie znaleźli się m.in. Tina Fey, Steve Carell, Colman Domingo, Will Forte, Marco Calvani i Erika Henningsen.

Na razie szczegóły fabuły trzeciego sezonu pozostają tajemnicą, jednak twórcy potwierdzili, że kluczową rolę odegra nowa postać wprowadzona pod koniec drugiego sezonu. Mowa o bohaterze granym przez Davida Tennanta.

Źródło: Netflix