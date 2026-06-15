Nowy film twórców "Stranger Things" z datą kinowej premiery od Paramount

Niezatytułowany film twórców Stranger Things ma już zagwarantowaną datę premiery. Paramount potwierdził aktualizację dotyczącą tajemniczego nowego projektu Matta i Rossa Duffera po wielkim sukcesie ich hitowego serialu na Netflixie.

Wczytywanie... kadr z serialu "Stranger Things"

Nadchodzący film braci Duffer od Paramount trafi do kin 3 listopada 2028 roku. Jak dotąd nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących tej produkcji, w tym fabuły, obsady, a nawet tytułu. Film tej jest pierwszym projektem w ramach czteroletniej ekskluzywnej umowy braci Dufferów z Paramount.

Ross i Matt piszą i wyreżyserują film, który powstaje w ramach ich firmy produkcyjnej Upside Down Pictures.

Po zakończeniu Stranger Things bracia Duffer byli zajęci różnymi nowymi projektami. Pracowali m.in. przy nowym serialu telewizyjnym Netflixa The Boroughs oraz nad animacją osadzoną w świecie ich hitowego dzieła – Stranger Things: Opowieści z '85.

Bracia Duffer myślą też o stworzeniu spin-offu Stranger Things, który otworzy zupełnie nowy rozdział historii związanych z Upside Down. Nie chcą jednak spieszyć się z tym projektem. Jak sami twierdzą, nie ma on powstać tylko po to, by kontynuować Stranger Things, ma być doskonały i dopiero wtedy ujrzy światło dzienne.

Źródło: ComingSoon