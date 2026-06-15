Nowy serial DC od Jamesa Gunna jednak powstaje. Twórca ucina plotki o skasowaniu projektu

Fani DC mogą odetchnąć z ulgą. Choć w ostatnich miesiącach w sieci pojawiało się coraz więcej spekulacji na temat rzekomego anulowania serialu Booster Gold, najnowsze informacje sugerują coś zupełnie przeciwnego.

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David Jenkins, który odpowiada za projekt jako showrunner, poinformował w serwisie Bluesky, że ukończył i przekazał do DC Studios scenariusz odcinka pilotażowego.

Właśnie oddałem pilot Booster Gold. Uwielbiam go. To jeden z moich ulubionych scenariuszy pilotażowych – napisał Jenkins.

To kolejny sygnał potwierdzający, że serial wciąż pozostaje ważną częścią nowego uniwersum DC budowanego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Jeszcze w kwietniu sam Gunn dementował doniesienia o skasowaniu projektu, podkreślając, że Booster Gold nadal znajduje się w fazie rozwoju.

Teraz decyzja należy do HBO Max. Platforma musi zdecydować, czy zamówi pełny sezon, czy też projekt będzie wymagał dalszych prac koncepcyjnych.

Booster Gold został oficjalnie zapowiedziany w styczniu 2023 roku jako część pierwszego rozdziału nowego DCU zatytułowanego Gods and Monsters. Serial ma opowiadać historię Michaela Jona Cartera – byłej gwiazdy futbolu amerykańskiego z XXV wieku, który wykorzystuje zaawansowaną technologię i podróże w czasie, by przenieść się do przeszłości i zostać superbohaterem.

Choć dla wielu widzów może to być nowa postać, Warner Bros. już kilkukrotnie próbowało wprowadzić ją na ekrany. W 2011 roku stacja Syfy rozwijała serial aktorski pod okiem Grega Berlantiego, jednak projekt nigdy nie otrzymał zielonego światła. W czasach filmowego uniwersum DCEU powstawał również scenariusz pełnometrażowego filmu.

Booster Gold pojawiał się także epizodycznie w telewizyjnych produkcjach DC. W serialu Legends of Tomorrow wcielił się w niego Donald Faison, a wcześniej postać zadebiutowała aktorsko w 10. sezonie Smallville.

Źródło: ScreenRant