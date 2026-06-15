Anya Taylor-Joy dołącza do świata "Władcy Pierścieni". Zagra zupełnie nową postać

Śródziemie zyskuje kolejną wielką gwiazdę. Warner Bros. oficjalnie potwierdziło, że Anya Taylor-Joy dołączyła do obsady filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, wcielając się w zupełnie nową postać stworzoną na potrzeby produkcji.

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Aktorka znana z Gambitu królowej, Furiosy i Menu zagra Seren – elfkę z rodu Sindarów, opisywaną jako zaufana i śmiercionośna agentka króla Thranduila.

Seren to oryginalna bohaterka stworzona przez Andy’ego Serkisa, który nie tylko ponownie wcieli się w Golluma, ale także stanie za kamerą jako reżyser filmu. Nad projektem czuwa również Peter Jackson, twórca kultowych trylogii Władcy Pierścieni i Hobbita, pełniący rolę producenta.

Akcja filmu rozegra się pomiędzy wydarzeniami z trylogii Hobbit a Władcą Pierścieni. Fabuła skupi się na misji Gandalfa i Aragorna, którzy rozpoczynają poszukiwania Golluma, próbując odkryć prawdę o Pierścieniu odnalezionym przez Bilba Bagginsa.

Nowa produkcja zgromadzi imponującą obsadę. Do swoich ikonicznych ról mają powrócić Elijah Wood jako Frodo, Ian McKellen jako Gandalf oraz Lee Pace jako król Thranduil. W filmie pojawią się także nowe twarze, w tym Kate Winslet i Jamie Dornan.

Choć część fanów może z rezerwą podchodzić do wprowadzania oryginalnych bohaterów do świata stworzonego przez J.R.R. Tolkiena, twórcy podkreślają, że Seren ma odegrać ważną rolę w wydarzeniach poprzedzających Drużynę Pierścienia.

Źródło: Deadline