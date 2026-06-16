Eliksir młodości w magicznym wywarze? Zwiastun animacji "Asteriks i Obeliks: Królestwo Nubii"

Czas na wielką afrykańską przygodę Asteriksa i Obeliksa, czyli najśmieszniejszych Galów świata. Nowa animowana komedia wyprodukowana przez Philippe Bony’ego i wyreżyserowana przez Alexandre'a Heboyana.

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Magiczny wywar plus eliksir młodości równa się potężne tarapaty i Galowie zmniejszeni do rozmiaru maluchów! Przed Wami teaser filmu "Asteriks i Obeliks: Królestwo Nubii".

Oto teaserowy zwiastun udostępniony przez polskiego dystrybutora:

Na terenach zajmowanych przez Rzymian ostała się jedna waleczna wioska – to Galowie. Sekretem ich oporu jest magiczny wywar przygotowywany przez Panoramiksa. Pewnego dnia przypadkowo do kociołka z cennym napojem wlewa się eliksir młodości, a Galowie przemieniają się w nieszkodliwe dzieci. Aby uratować swoją wioskę, teraz narażoną bardziej niż kiedykolwiek na ataki Rzymian, Asteriks i Obeliks wyruszają w długą i szaloną podróż do odległego królestwa Nubii w poszukiwaniu cennego nasiona baobabu, niezbędnego do przygotowania antidotum.

Prezentujemy także plakat:

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Źródło: Kino Świat / informacja prasowa