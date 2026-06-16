Quentin Dupieux, czyli mistrz filmowego absurdu wraca do polskich kin

"Wypadek fortepianowy" czyli najnowszy film Quentina Dupieuxa, jednego z najbardziej oryginalnych i bezkompromisowych autorów współczesnego kina europejskiego, trafi do kin już w lipcu. Francuski twórca od lat konsekwentnie buduje własny, natychmiast rozpoznawalny filmowy świat – balansujący między absurdem, czarną komedią, surrealizmem i satyrą społeczną.

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Quentin Dupieux zanim został światowej sławy reżyserem, odnosił ogromne sukcesy jako muzyk elektroniczny pod pseudonimem Mr. Oizo. Światową popularność przyniósł mu kultowy utwór "Flat Beat", a doświadczenie muzyczne szybko przełożyło się na autorski język filmowy – rytmiczny, minimalistyczny i całkowicie nieprzewidywalny. Jego pełnometrażowy debiut "Steak" z 2007 roku był zapowiedzią stylu, który dziś stanowi znak firmowy reżysera: pozornie absurdalne historie stają się precyzyjną diagnozą współczesnych lęków, obsesji i społecznych mechanizmów.

Międzynarodowy rozgłos przyniósł mu film "Mordercza opona" – historia morderczej opony szybko zdobyła status dzieła kultowego i otworzyła Dupieuxowi drogę na najważniejsze festiwale świata. Kolejne tytuły, takie jak "Wrong", "Reality", "Deerskin", "Yannick" czy "Daaaaaalí!", umocniły jego pozycję jako jednego z najciekawszych europejskich autorów kina autorskiego.

Krytycy podkreślają, że Dupieux ma niezwykłą umiejętność łączenia groteski z trafną obserwacją współczesności. Jego nowy film kontynuuje tę autorską drogę. "Wypadek fortepianowy" to kolejna przewrotna i gorzka satyra na współczesny świat – tym razem wymierzona w kulturę influencerów oraz współczesną popkulturę.

Film opowiada historię internetowej celebrytki, która po tajemniczym wypadku ukrywa się wraz ze swoim asystentem w górskiej chacie na odludziu, gdzie zaczyna być szantażowana przez pewną dziennikarkę. W rolę influencerki internetowej wcieliła się Adèle Exarchopoulos, partnerują jej Jérôme Commandeur oraz Sandrine Kiberlain.

"Wypadek fortepianowy" w kinach od 3 lipca.

Źródło: Aurum Film / Informacja prasowa