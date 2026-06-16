Oto zwiastun filmu "Shrek 5"

Przez ostatnie dwie dekady widzowie byli oczarowani przygodami ogra i zbieraniny łobuzerskich postaci z bajek, opartymi na książce uznanego autora Williama Steiga. Dzisiaj prezentujemy Wam zapowiedź piątej odsłony "Shreka"!

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Począwszy od 2001 roku, wraz z Shrekiem, zdobywcą pierwszego w historii Oscara® dla najlepszego filmu animowanego, Shrek, Osioł i Fiona (wraz z przyjaciółmi) stali się nieodłączną częścią popkultury. Cztery filmy o Shreku zarobiły na całym świecie ponad 2,9 miliarda dolarów, dając początek nagradzanemu musicalowi na Broadwayu, który zdobył osiem nominacji do nagrody Tony i 12 nominacji do nagrody Drama Desk, a także wciągającemu, popularnemu miejscu turystycznemu w Londynie oraz popularnym atrakcjom w parkach rozrywki studia Universal.

Oto zwiastun filmu "Shrek 5":

"Shrek 5" tylko w kinach, latem 2027.

Źródło: Tylko Hity