"Dobry chłopiec" Jana Komasy od 19 czerwca na VOD

"Dobry chłopiec" to kolejna międzynarodowa produkcja Jana Komasy. Światowa premiera filmu odbyła się podczas jubileuszowej 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Film został zaproszony do prestiżowej sekcji Centrepiece, która – jak podkreślają organizatorzy – "honoruje i świętuje globalne osiągnięcia filmowe", prezentując wybitne, współczesne dzieła z całego świata. Od najbliższego piątku film będzie można obejrzeć na platformach VOD.

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Najnowszy film Komasy to opowieść, która wciąga od pierwszych minut w kalejdoskop wieloznaczności i prowokuje do głębokiej refleksji. Historia, która wodzi za nos czarnym humorem, a jednocześnie zadaje wiele trudnych pytań o granice moralności, nie dając jednoznacznych odpowiedzi. Zmusza do konfrontacji z własnymi przekonaniami i nikogo nie pozostawia obojętnym.

W rolach głównych: Stephen Graham nagrodzony Złotym Globem za swoją poruszającą rolę w serialu "Dojrzewanie", Andrea Riseborough, Anson Boon oraz Monika Frajczyk.

Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego „dobrego chłopca” poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak zmuszony do czytania książek i uczenia się manier Tommy, myśli tylko o jednym – jak stamtąd uciec.

Od 19 czerwca film będzie można obejrzeć na platformach: CANALVOD, Player, Rakuten, TVP, Polsat Box Go, PLAY, Orange, Vectra, Megogo, Toya, Chili, Nowe Horyzonty, MOJEeKINO.pl, E-kino pod Baranami, Alfanet.

Źródło: Kino Świat / informacja prasowa