Premiera plakatu do filmu "Nasza rewolucja" w reżysyerii Piotra Domalewskiego o Jacku i Grażynie Kuroniach

Miłość silniejsza niż historia, wolność silniejsza niż strach. Prezentujemy pierwszy oficjalny plakat filmu "Nasza rewolucja" w reżyserii Piotra Domalewskiego. Produkcja opowiadająca o życiu, miłości i wspólnej walce Gajki i Jacka Kuroniów trafi do kin 11 listopada 2026 roku.

Wczytywanie... fragment plakatu filmu "Nasza rewolucja"

Zdjęcie plakatowe wykonała Anna Włoch, autorką logotypu tytułowego jest Gabriela Słomińska, natomiast za projekt plakatu odpowiada Daniel Jaroszek.

"Nasza rewolucja" to film fabularny inspirowany historią Grażyny i Jacka Kuroniów. W centrum opowieści znajduje się ich relacja – pełna czułości, wzajemnego wsparcia i wiary w to, że razem można zmieniać świat. To historia dwojga ludzi, którzy zaangażowali się w walkę o wolność i demokratyczne przemiany w Polsce, płacąc za swoje wybory wysoką osobistą cenę. Film pokazuje narodziny demokratycznej opozycji, działalność Komitetu Obrony Robotników, i represje władz komunistycznych, ale opowiada o nich przede wszystkim przez pryzmat emocji, codzienności i relacji bohaterów.

Premiera kinowa filmu została zaplanowana na 11 listopada 2026 roku – datę symboliczną dla opowieści o wolności, odpowiedzialności obywatelskiej i ludziach, którzy współtworzyli drogę Polski do demokracji.

Oto plakat:

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Źródło: NEXT FILM