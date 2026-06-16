"Hokus: Królestwo magii" zachwyca pierwszym zwiastunem. Disney stawia na magię w stylu Harry’ego Pottera i Doctora Strange’a

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu Hokus: Królestwo magii, najnowszej produkcji od Walt Disney Animation Studios. Wszystko wskazuje na to, że Disney szykuje jedną z najciekawszych premier animowanych 2026 roku. Fani już porównują film do serii Harry Potter oraz marvelowskiego Doctora Strange’a.

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Za reżyserię odpowiadają Fawn Veerasunthorn i Jason Hand, a funkcję współreżyserki pełni Josie Trinidad. Animacja trafi do kin 25 listopada 2026 roku i będzie 65. pełnometrażową animacją studia.

Główną bohaterką filmu jest Billie – impulsywna nastolatka, której głosu użycza Hailee Steinfeld. Dziewczyna niespodziewanie odkrywa, że posiada ukryte magiczne moce. Gdy przypadkowo je uwalnia, zostaje przeniesiona z pozornie zwyczajnego przedmieścia do tajemniczej krainy Hexe. Na miejscu poznaje ekscentryczną Pannę Quill, graną przez Tracey Ullman, oraz Eliasa Quire’a, któremu głosu użycza Stephen Fry. W trakcie pełnej magii i niezwykłych wydarzeń podróży Billie odkrywa rodzinne sekrety, które mogą na zawsze odmienić świat czarownic.

W obsadzie znaleźli się również Rashida Jones jako Alice, ostrożna i troskliwa matka Billie.

Pierwszy zwiastun zapowiada widowiskową mieszankę magii, przygody i humoru.

Źródło: Disney