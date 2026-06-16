"Star Trek: Nieznane nowe światy" powraca! Zobacz pierwszy zwiastun 4. sezonu

Paramount ujawnił pierwszy zwiastun 4. sezonu serialu Star Trek: Nieznane nowe światy. Zapowiedź długo wyczekiwanego powrotu jednej z najlepiej ocenianych współczesnych produkcji ze świata „Star Treka” obiecuje jeszcze więcej kosmicznych przygód, nowych bohaterów i emocjonalnych wyzwań dla załogi USS Enterprise.

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W nadchodzącym sezonie ponownie zobaczymy kapitana Christophera Pike’a, w którego wciela się Anson Mount. Na ekranie powrócą także Rebecca Romijn jako Una Chin-Riley oraz Ethan Peck w roli Spocka. W obsadzie znaleźli się również Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun i Martin Quinn.

Zwiastun pokazuje, że załoga Enterprise ponownie wyruszy ku nieznanym zakątkom galaktyki. Twórcy zapowiadają mieszankę widowiskowej akcji, nieoczekiwanych zwrotów fabularnych i osobistych historii bohaterów, którzy będą musieli zmierzyć się zarówno z zewnętrznymi zagrożeniami, jak i własnymi demonami.

Oficjalny opis 4. sezonu zapowiada spotkania z nowymi postaciami, powroty znanych twarzy oraz starcia z przerażającymi obcymi formami życia. Mimo licznych wyzwań załoga Enterprise nie porzuci charakterystycznej dla uniwersum Star Treka wiary w lepszą przyszłość.

W nowych odcinkach gościnnie wystąpią także Carol Kane oraz Paul Wesley, który ponownie wcieli się w Jamesa T. Kirka.

Za produkcję odpowiadają CBS Studios, Secret Hideout i Roddenberry Entertainment. Funkcję współshowrunnerów pełnią Akiva Goldsman oraz Henry Alonso Myers, a w gronie producentów wykonawczych znaleźli się między innymi Alex Kurtzman, Aaron Baiers i sam Anson Mount.

Premiera 4. sezonu została zaplanowana na 23 lipca 2026 roku w serwisie Paramount+. Nowe odcinki będą pojawiać się co tydzień, a finał sezonu trafi do widzów 24 września 2026 roku.

Źródło: ComingSoon