Trudy młodzieńczej i homoseksualnej miłości w zwiastunie dramatu "Heartstopper: Forever". To kontynuacja popularnego serialu

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun filmu fabularnego kontynuującego historię młodych i zakochanych bohaterów serialu Heartstopper, który w 2024 roku zakończył się po emisji trzech sezonów. Zaczyna się nowy rok szkolny dla uczniów Truham-Higgs. Związek Nicka i Charliego się pogłębia, ale myślą też o tym, jak potoczy się ich życie po ostatnim dzwonku.

Wczytywanie... kadr z serialu "Heartstopper: Forever"

Serial kontynuuje fabułę po wydarzeniach z finału trzeciego sezonu, w którym Nick Nelson (Kit Connor), Charlie Spring (Joe Locke) i wielu ich przyjaciół wynosi swoje relacje na nowy poziom.

Nick i Charlie są nierozłączni, ale gdy Nick zaczyna przygotowywać się do podjęcia studiów, a Charlie wybija się w szkole na niezależność, rzeczywistość relacji na odległość zaczyna odciskać na nich swoje piętno. Pojawiają się wątpliwości, a ich związek przechodzi najcięższą jak dotąd próbę. Tymczasem ich znajomi również mierzą się z blaskami i cieniami miłości i przyjaźni, stając przed słodko-gorzkimi wyzwaniami związanymi z dorastaniem i zaczynaniem na nowo. Czy pierwsze miłości naprawdę mogą trwać wiecznie?

Filmu został napisany przez twórczynię Alice Oseman i opiera swą fabułę na jej szóstej i ostatniej powieści graficznej "Heartstopper". Za kamerą stanął Wash Westmoreland. W obsadzie powracają m.in. Connor, Locke, Yasmin Finney, William Gao i Tobie Donovan.

Premiera produkcji 17 lipca 2026 roku, tylko na Netflix.

Źródło: Netflix