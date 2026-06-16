"Podniebna poczta Kiki" z wersją aktorską! Irena Brignull scenarzystką

BBC Studios Kids & Family, brytyjska firma produkcyjna Wheel in Motion oraz japońska Kadokawa Corporation łączą siły przy tworzeniu serialu telewizyjnego "Kiki’s Delivery Service". Powstać ma wersja aktorska japońskiej animacji z 1989 roku Podniebna poczta Kiki.

Wczytywanie... kadr z filmu animowanego "Podniebna poczta Kiki"

Projekt jest obecnie we wczesnej fazie rozwoju. Planowane jest dziesięć półgodzinnych odcinków, których fabuła oprze się głównie na pierwszym tomie z sześciotomowej serii Eiko Kadono. Irena Brignull jest zaangażowana do napisania scenariusza.

Historia opowiada o 13-letniej czarownicy o imieniu Kiki, która dotychczas chroniona była przed okrutną stroną świata i prowadziła beztroskie życie. Teraz zgodnie z tradycją, opuszcza dom i przeprowadza się do portowego miasteczka Koriko, gdzie zakłada firmę kurierską i nawiązuje nowe przyjaźnie. Jest optymistycznie nastawiona do życia i rzeczywistości, która jednak szybko weryfikuje jej podejście.

Powieść Kadono została zaadaptowana w 1989 roku, kiedy Studio Ghibli nabyło prawa do serii. Twórcą tej pełnometrażowej animowanej adaptacji jest Hayao Miyazaki, który ją wyreżyserował i napisał. W 2014 roku powstała zaś pierwsza próba aktorskiego przeniesienia na ekran Podniebnej poczty Kiki. Odpowiada za nią Takashi Shimizu, reżyser Klątwy Ju-on. Ten japoński remake nie zyskał jednak większego rozgłosu.

Źródło: Dark Horizons