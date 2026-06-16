Hit Disney+ i Hulu, serial "Rywale" z odnowieniem na 3. sezon

Popularny serial telewizyjny Hulu i Disney+ – Rywale, otrzymał zielone światło na realizację trzeciej serii jeszcze przed debiutem dalszej części drugiego sezonu. Projekt już zyskał miano "najbardziej niegrzecznego serialu".

Wczytywanie... kadr z serialu "Rywale"

Serial Rywale miał premierę w 2024 roku. Obecnie widzowie oczekują na premierę kolejnych sześciu epizodów drugiej serii. Ich debiut planowany jest na listopad 2026 roku.

Jest rok 1986, a Wielka Brytania przeżywa rozkwit.

Serial Rywale zabiera widzów w bezwzględny świat telewizji, w którym fryzury są wielkie, a ambicje jeszcze większe. Transakcje zawiera się w salach konferencyjnych, ale także w sypialniach. Nikt nie może być pewien sukcesu. Każdy dba tylko o siebie, więc czy prawdziwa miłość może rozkwitnąć?

W rolach głównych występują David Tennant, Alex Hassell, Aidan Turner, Bella Maclean, Nafessa Williams, Victoria Smurfit, Claire Rushbrook i Danny Dyer, a seria opiera się na słynnych książkach Jilly Cooper z serii "Rutshire Chronicles".

Od czasu premiery Rywale zyskały ogromną rzeszę fanów, zdobywając po drodze zarówno międzynarodowe nagrody Emmy, jak i BAFTA. Serial konsekwentnie imponował krytykom w obu sezonach – sezon 1 zdobył znakomity wynik na poziomie 95% w Tomatometer, a sezon 2 był jeszcze wyżej na Rotten Tomatoes – 97%.

Gdy kurz opada po skandalizujących ujawnieniach w drugim sezonie, widzimy, że stawka staje się wyższa, a sojusze bardziej kruche, a nic nie pozostaje długo ukryte – brzmi oficjalna zapowiedź nadchodzących kolejnych odcinków 2. sezonu.

Jeśli chodzi o trzeci sezon, będzie on składał się z 12 odcinków i rozwikła wiele tajemnic.

Nowe romanse rozkwitają, stare płomienie odżywiają, a szokujące sekrety zostaną ujawnione w tym trzecim sezonie, który wynosi ulubione rywalizacje wszystkich na wyższy poziom. W świecie władzy, pasji i zdrady każdy ma coś do stracenia.

Źródło: ComingSoon