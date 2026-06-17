"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" z oficjalnym zwiastunem. Marvel i Sony prezentują nowe szczegóły filmu

Sony Pictures i Marvel Studios zaprezentowały oficjalny zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Materiał zadebiutował podczas wydarzenia dla fanów w Amsterdamie, w którym uczestniczyli między innymi Tom Holland oraz Zendaya.

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Nowy zwiastun zawiera wiele niepublikowanych wcześniej scen i rzuca nieco więcej światła na fabułę nadchodzącego widowiska. Peter Parker ponownie staje przed wyzwaniami związanymi ze swoimi rozwijającymi się zdolnościami, co prowadzi go do poszukiwania pomocy u doktora Bruce’a Bannera. Sytuacja szybko wymyka się jednak spod kontroli za sprawą tajemniczego przeciwnika dysponującego zdolnościami manipulowania umysłami. W materiale można zobaczyć również powrót MJ oraz debiut ekranowego sojuszu Spider-Mana z Punisherem, w którego wciela się Jon Bernthal.

Oto zwiastun:

Przy okazji premiery zwiastuna Sony poinformowało także o rozpoczęciu sprzedaży biletów. Studio ujawniło ponadto nietypowy szczegół techniczny dotyczący dystrybucji filmu. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" został przygotowany w dwóch natywnych proporcjach obrazu. W zależności od rodzaju sali kinowej widzowie zobaczą film w formacie 1.90:1 lub 2.39:1, co ma zapewnić optymalne doświadczenie niezależnie od typu ekranu.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" trafi do kin 31 lipca.

Źródło: Sony Pictures